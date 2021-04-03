Тайсон помог Шахтеру U-21 обыграть Ворсклу

Бразильский вингер забил победный мяч

  • 03.04.2021 13:40
  • 1390 просмотров
  • 1 комментарий
Тайсон помог Шахтеру U-21 обыграть Ворсклу
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

В матче 20-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд донецкий «Шахтер» одержал победу над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:1.

На 58-й минуте победным голом отличился бразильский вингер Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут играл 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 14:06
    +1
    Символи шлюхтаря тайсони-вакули...
    Ссылка
    zelcman-narkoman
    online
      zelcman-narkoman, 03.04.2021 14:06
    +1
    Символи шлюхтаря тайсони-вакули...
    Ссылка
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