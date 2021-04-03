Тайсон помог Шахтеру U-21 обыграть Ворсклу

В матче 20-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд донецкий «Шахтер» одержал победу над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:1.

На 58-й минуте победным голом отличился бразильский вингер Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут играл 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.