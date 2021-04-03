Боруссия Дортмунд – Айнтрахт. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 27-го тура Бундеслиги

  • 03.04.2021 13:27
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Боруссия Дортмунд – Айнтрахт. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги Германии «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт» Франкфурт.

«Это будет очень хороший матч, в котором встретятся два достойных соперника. Я бы поставил на то, что в этом поединке будет два гола. Мне кажется, что будет результативный матч, так как у обеих команд очень хорошая линия атаки. У «Боруссии» это Холанд, Санчо, Ройс и компания, а у «Айнтрахта» это Йович, Костич и другие исполнители.

Изюминки поединку придает тот факт, что соперники находятся по соседству в турнирной таблице Бундеслиги. Франкфуртцы с 47 очками идут четвертым, а дортмундцы с 43 баллами находятся на пятой позиции.

Кстати в первом круге во Франкфурте команды расписали мировую со счетом 1:1, поэтому да, думаю, снова «Боруссия» и «Айнтрахт» подарят как минимум два гола в поединке. Ставлю на тотал «больше 1,5» в этой встрече», - сказал Козьбан.

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт» Франкфурт состоится 3-го апреля. Начало встречи в 16:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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