Мариуполь – Ингулец. Известны стартовые составы

Сегодня, 3 апреля «Мариуполь» в 20-м туре УПЛ примет «Ингулец». Начало матча – в 14:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко, Мишнев, Танковский, Топалов, Очеретько, Бондаренко, Кулаков
«Ингулец»: Малыш, Балан, Салем, Семенко, Квасный, Кучеренко, Запорожец, Бартулович, Щедрый, Шишка, Плохтнюк
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Источник — УПЛ
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