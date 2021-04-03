Лунину места нет? Моуриньо не хочет отпускать вратарей Тоттенхэма

Ранее «Шпорам» приписывали интерес к украинскому голкиперу

  • 03.04.2021 13:01
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Лунину места нет? Моуриньо не хочет отпускать вратарей Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что не хочет отпускать двух вратарей команды – Уго Льориса и Джо Харта:

«Я не хочу никого обижать, и я надеюсь, что люди просто воспримут мою мысль: у нас лучший вратарь Англии и лучший английский вратарь. Я настолько доволен ими, что не думаю о том, что может или не может произойти летом. У Уго есть контракт. У Джо есть контракт.

Уго - это Уго. Он очень хороший вратарь. Он наш номер один. Мне трудно сказать, что Джо работает не так настойчиво и не заслуживает того, чтобы до сих пор не сыграть ни одной минуты в Премьер-лиге. Но пока он занимает нужное место».

Вчера в испанских СМИ появилась информация об интересе «Тоттенхэма» к Андрею Лунину.

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Источник — Sky Sports

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