В воскресенье, 4 апреля, пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Колос».
Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр Дмитрий Бондаренко из Одессы. Начало встречи в 14:00.
«Минай» - «Колос». Прогноз и анонс на матч на матч чемпионата Украины.
Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Колос.
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Источник — Sport.ua
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