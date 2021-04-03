В воскресенье, 4 апреля, пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Колос».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр Дмитрий Бондаренко из Одессы. Начало встречи в 14:00.

«Минай» - «Колос». Прогноз и анонс на матч на матч чемпионата Украины.

Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Колос.