Зинедин ЗИДАН: «Никто не виноват в травме Рамоса»

Капитан «Реала» выбыл на месяц

  • 03.04.2021 12:46
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Зинедин ЗИДАН: «Никто не виноват в травме Рамоса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал очередную травму капитана команды Серхио Рамоса:

«Никто не виноват в травме Рамоса. Не виноваты ни сборная, ни «Реал». Это футбольные моменты, та часть футбола, которую мы не любим. Когда что-то такое происходит, нужно принимать это.

Мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Мы знаем, как он важен для Реала и как игрок, и как капитан. Мы хотим, чтобы Серхио всегда был с нами, но сейчас нужно подумать о тех футболистах, которые будут в нашем распоряжении.

Я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Завтра мы сыграем с «Эйбаром», и этот матч важен для всего сезона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности