Зинедин ЗИДАН: «Никто не виноват в травме Рамоса»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал очередную травму капитана команды Серхио Рамоса:
«Никто не виноват в травме Рамоса. Не виноваты ни сборная, ни «Реал». Это футбольные моменты, та часть футбола, которую мы не любим. Когда что-то такое происходит, нужно принимать это.
Мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Мы знаем, как он важен для Реала и как игрок, и как капитан. Мы хотим, чтобы Серхио всегда был с нами, но сейчас нужно подумать о тех футболистах, которые будут в нашем распоряжении.
Я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Завтра мы сыграем с «Эйбаром», и этот матч важен для всего сезона».
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.