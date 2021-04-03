Зинедин ЗИДАН: «Никто не виноват в травме Рамоса»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал очередную травму капитана команды Серхио Рамоса:

«Никто не виноват в травме Рамоса. Не виноваты ни сборная, ни «Реал». Это футбольные моменты, та часть футбола, которую мы не любим. Когда что-то такое происходит, нужно принимать это.

Мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Мы знаем, как он важен для Реала и как игрок, и как капитан. Мы хотим, чтобы Серхио всегда был с нами, но сейчас нужно подумать о тех футболистах, которые будут в нашем распоряжении.

Я не заглядываю дальше завтрашнего дня. Завтра мы сыграем с «Эйбаром», и этот матч важен для всего сезона».