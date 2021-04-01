Снова травма. Рамос не сыграет с Ливерпулем и Барселоной

Капитан «Реала» выбыл примерно на месяц

  • 01.04.2021 17:01
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Снова травма. Рамос не сыграет с Ливерпулем и Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

«Реал» официально сообщил о том, что у капитана команды Серхио Рамоса травма. Врачи диагностировали повреждение икроножной мышцы.

Ориентировочный срок восстановления после таких травм – примерно месяц. Это значит, что Рамос пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также матч Ла Лиги против «Барселоны», который состоится 10 апреля.

Напомним, лишь в феврале Рамос перенес операцию на колене, и восстановился только к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (16 марта).

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Источник — ФК Реал Мадрид

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