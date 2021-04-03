Тайсон забил за Шахтер U-21 в ворота Ворсклы

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» (1:2, идет второй тайм).

На 58-й минуте голом отличился бразильский вингер Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут вышел 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.