Тайсон забил за Шахтер U-21 в ворота Ворсклы

Бразильский вингер отличился голом в матче молодежного первенства

  • 03.04.2021 12:25
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Тайсон забил за Шахтер U-21 в ворота Ворсклы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» (1:2, идет второй тайм).

На 58-й минуте голом отличился бразильский вингер Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут вышел 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

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Источник — Sport.ua

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      euro2012_za_2012euro, 03.04.2021 13:03
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    Sviatoslav Kudelych
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      Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:54
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.04.2021 13:03
    0
    Протестные настроения...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:54
    0
    Ссылка
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