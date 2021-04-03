СИДОРЧУК: «Гол Заре – комбинация, которую мы наигрывали на тренировках»

Лучший игрок киевского «Динамо» по итогам марта Сергей Сидорчук поделился тем, каким для него был предыдущий месяц.

Напомним, капитан «Динамо» провел за минувший месяц все шесть матчей за клуб (все в стартовом составе, включая 120-минутный кубковый поединок, два матча Лиги Европы и три матча чемпионата), забил два красивый и важных мяча, а также два матча в основе за национальную сборную, где он также отметился голом, который принес «сине-желтым» выездную ничью с Францией.

– Сергей, поздравляем с победой в номинации «Игрок месяца»! Минувший месяц выдался для тебя ярким – красивые голы в ворота «Зари» и «Миная», гол за сборную в ворота Франции… Чем этот месяц тебе лично запомнился и как его оценишь?

– Если честно, я не большой сторонник индивидуальных наград, отношусь к ним спокойно. Приятно, что те голы, которые я забил, принесли команде победы и очки в копилку.

– Голы стали следствием качественной и стабильной игры. Можно сказать, что ты и твои партнеры еще чуть лучше освоили футбольную философию Луческу и повысился уровень игры, в первую очередь, командной?

– Да, можно сказать, что в плане командных взаимодействий, принципов игры, которым учит нас Луческу, последний период стал продуктивным. Со временем команда все лучше воплощает на поле эти принципы, которые Мистер стал прививать нам с первых дней своей работы в клубе. Речь идет не о понимании, с этим мы освоились быстро, а именно в воплощении на футбольном поле.

К слову, мой гол «Заре» - тому подтверждение, поскольку сработала именно та комбинация, которую мы наигрывали на тренировках, при розыгрышах угловых.

ФК Динамо Киев

– В товарищеской игре с «Динамо» Бухарест подобный гол пытался забить Андриевский?

– Не только он, и Карлос де Пена бил таким образом после розыгрышей угловых.

– На каком месте этот гол в твоем личном рейтинге по красоте исполнения? Это самый красивый мяч, который ты забивал в своей карьере?

– Гол красивый, но самое главное, что он при этом еще и важный. А по красоте, пожалуй, поставил бы его на одном уровне с голом, который я забил в ворота «Шахтера» дальним ударом в матче Кубка Украины прошлого сезона.

– Концовка месяца получилась немного смазанной из-за неудачных результатов сборной. Тем не менее, ты сыграл два матча и забил гол французам в Сен-Дени. Что пошло не так у сборной?

– Нужно уметь разделять игру «Динамо» и сборной, это две разные команды. Не могу сказать, что игры сборной получились плохими по качеству, просто не было результата, на который мы рассчитывали. В матче с Казахстаном мы создали много моментов и должны были закрывать игру еще в первом тайме. Сама игра есть, видно ее рисунок, но реализация в таких играх многое решает.

– Модель игры сборной была немного новой, при этом тебе была отведена важная роль в построении игры. Насколько легко удалось перестроится, ведь «Динамо» использует иную тактическую модель?

– Конечно, игровая модель немного разнится, но для нас это не должно быть проблемой. Единственная сложность состоит в том, что у национальной команды вся подготовка немного скомканная, ведь сбор длится всего десять дней. Мало времени для того чтобы наигрывать эту систему.

Хотя мне все было понятно, ведь мы играли при такой схеме, с тремя центральными защитниками, в «Динамо» при Сергее Реброве. Понятно, что в игре с Францией больший акцент делался именно на оборону, нужно было играть компактнее. И эта тактика дала свои плоды. Да и с Финляндией – если бы мы достигли положительного результата, удержали победный счет, никто бы не критиковал ее.

– Впереди не менее насыщенный месяц, «Динамо» предстоит несколько выездных матчей, поединок с «Шахтером». Этот месяц может стать решающим в борьбе за чемпионский титул?

– Считаю, что не нужно смотреть на месяц вперед. Когда остается не так много игр до конца сезона, нужно действительно жить от игры к игре. И это не просто дежурные слова, а сейчас действительно так и будет. И после каждой игры уже думать о следующем сопернике. На этой неделе у нас матч с «Александрией», и мы думаем только о том, как выиграть в этом матче. А о месяце в целом можно будет поговорить уже в конце – что получилось, а что нет. Надеюсь, что все у нас получится.