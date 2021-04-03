Луиш КАШТРУ: «Ворскла – одна из лучших команд чемпионата»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Ворсклы»

  • 03.04.2021 11:44
  • 431 просмотр
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Ворскла – одна из лучших команд чемпионата»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против «Ворсклы» (4 апреля):

– Мистер, в сборных футболисты получили разную нагрузку, а часть игроков тренировалась в клубе. Насколько разница в тонусе является проблемой?
– Да, нынешний сезон очень проблемный, и это – еще одна проблема, которая у нас была. Игроки всегда на разных уровнях. Травмы футболистов, коронавирус, кто-то работал в сборной, другие – с нами. Наверное, так и будет. Достаточно сложный сезон и, конечно, этот момент тоже сложный. 48 часов назад футболисты отыграли в сборных и сегодня вернулись. Безусловно, так готовиться к матчу тяжело, однако это не влияет на наш настрой – мы хотим достойно показать себя в игре и победить. Сложно ли? Да, сложно.

– Что скажете о «Ворскле», которая борется за место в еврокубках?
– Одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. У «Ворсклы» хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. После подбора второго мяча старается продвигать жесткую, быструю атаку, отдает много передач за спину нашей линии обороны. Будет сложная игра на сложном поле.

– В первом круге был очень непростой матч и результат 1:1.
– Да, я помню, мы провели его на тренировочном поле сборной. Мы полностью доминировали в той игре, а в конце не забили несколько мячей, которые могли бы привести нас к победе. В принципе, этим сезон нам и запоминается. Мы провели анализ «Ворсклы» по последним ее матчам. Хорошая команда, заслуживающая максимального уважения.

– Игроки не победили со сборной Украины. Как это влияет на эмоциональное состояние и может ли повлиять на клубный футбол?
– Наша жизнь в футболе всегда строится на эмоциях – хороших или плохих. На многое влияет настроение, которое зависит от результатов. Конечно, мы люди. Не достигая результата, человек расстраивается, и наоборот. Но при любых сложностях есть еще наши профессиональные обязательства. Да, мы не проводим великолепный сезон – мягко говоря, он не такой, как мы хотели. Мы привыкли быть чемпионами, и чемпионы не сдаются.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 03.04.2021 12:43
    -1
    Даже сильнее Агробизнеса?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.04.2021 12:20
    -3
    Превозносит глухую Ворсклу, так, на всякий случай, а вдруг проиграют?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 12:19
    +1
    Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:16
    ... правда вылетели из кубка Укр., евро кубков и скорее всего пролетят в чемпе
    __
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:16
    +3
    Alex86 1, 03.04.2021 12:07
    ... но зато обыграли Реал!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 12:07
    +4
    Игорь Петров, 03.04.2021 11:59
    Сказочник, умудриться проиграть Львову, который вчера Днепру слил 1:5. Как по-мне, это самый слабый тренер в Шахтере после Бышовца.
    ... но зато обыграли Реал!
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 03.04.2021 11:59
    +2
    Сказочник, умудриться проиграть Львову, который вчера Днепру слил 1:5. Как по-мне, это самый слабый тренер в Шахтере после Бышовца.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 12:07
    +4
    Игорь Петров, 03.04.2021 11:59
    Сказочник, умудриться проиграть Львову, который вчера Днепру слил 1:5. Как по-мне, это самый слабый тренер в Шахтере после Бышовца.
    ... но зато обыграли Реал!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:16
    +3
    Alex86 1, 03.04.2021 12:07
    ... но зато обыграли Реал!
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 03.04.2021 11:59
    +2
    Сказочник, умудриться проиграть Львову, который вчера Днепру слил 1:5. Как по-мне, это самый слабый тренер в Шахтере после Бышовца.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.04.2021 12:19
    +1
    Sviatoslav Kudelych, 03.04.2021 12:16
    ... правда вылетели из кубка Укр., евро кубков и скорее всего пролетят в чемпе
    __
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