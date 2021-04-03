Луиш КАШТРУ: «Ворскла – одна из лучших команд чемпионата»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против «Ворсклы» (4 апреля):

– Мистер, в сборных футболисты получили разную нагрузку, а часть игроков тренировалась в клубе. Насколько разница в тонусе является проблемой?

– Да, нынешний сезон очень проблемный, и это – еще одна проблема, которая у нас была. Игроки всегда на разных уровнях. Травмы футболистов, коронавирус, кто-то работал в сборной, другие – с нами. Наверное, так и будет. Достаточно сложный сезон и, конечно, этот момент тоже сложный. 48 часов назад футболисты отыграли в сборных и сегодня вернулись. Безусловно, так готовиться к матчу тяжело, однако это не влияет на наш настрой – мы хотим достойно показать себя в игре и победить. Сложно ли? Да, сложно.

– Что скажете о «Ворскле», которая борется за место в еврокубках?

– Одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. У «Ворсклы» хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. После подбора второго мяча старается продвигать жесткую, быструю атаку, отдает много передач за спину нашей линии обороны. Будет сложная игра на сложном поле.

– В первом круге был очень непростой матч и результат 1:1.

– Да, я помню, мы провели его на тренировочном поле сборной. Мы полностью доминировали в той игре, а в конце не забили несколько мячей, которые могли бы привести нас к победе. В принципе, этим сезон нам и запоминается. Мы провели анализ «Ворсклы» по последним ее матчам. Хорошая команда, заслуживающая максимального уважения.

– Игроки не победили со сборной Украины. Как это влияет на эмоциональное состояние и может ли повлиять на клубный футбол?

– Наша жизнь в футболе всегда строится на эмоциях – хороших или плохих. На многое влияет настроение, которое зависит от результатов. Конечно, мы люди. Не достигая результата, человек расстраивается, и наоборот. Но при любых сложностях есть еще наши профессиональные обязательства. Да, мы не проводим великолепный сезон – мягко говоря, он не такой, как мы хотели. Мы привыкли быть чемпионами, и чемпионы не сдаются.