Лейпциг – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги Германии «Лейпциг» – «Бавария».

«После ничьи с «Айнтрахтом» (1:1) Лейпциг отстал от первой «Баварии» на 4 очка. Мюнхенцы выигрывают практически все матчи. Они проходят катком по всем соперникам. «Бавария» в этом сезоне Бундеслиги забила уже 78 мячей. А это на 30 голов больше чем у «Лейпцига», который в принципе также прилично забивает.

Правда, в игре за сборную Польши травмировался лидер атак «Баварии» Роберт Левандовски. Но в мюнхенской команде есть кому подменить поляка и есть кому забивать. Гнабри, Коман, Мюллер, Сане, Горетцка, Чупо-Мотинг могут забить любому сопернику.

У «Лейпцига» тоже есть кому забить. Это норвежец Серлот и испанец Ольмо. Кстати Ольмо забил за Испанию победный мяч в матче с Грузией, а также открыл счет в поединке с Косово. Дани Ольмо в хорошем тонусе и у него отличные эмоции. Выделю у «ред буллов» еще француз Нкунку. Не надо забывать о скандинавах Поульсене и Форсберге! А Клюйверт, арендованный у «Ромы»? А есть еще кореец Хван Хи Чхан.

Матч будет очень интересный. В первом круге соперники сыграли вничью 3:3. Здесь я тоже предполагаю, что будет результативная ничья. «Бавария» не проиграет, и она станет чемпионом. А «Лейпциг» будет вторым», - считает Грозный.

Матч «Лейпциг» – «Бавария» состоится 3-го апреля. Начало встречи в 19:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.