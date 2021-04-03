U-21. Тайсон и Вакула попали в стартовый состав Шахтера на матч с Ворсклой

Сегодня, 3 апреля, состоится матч чемпионата Украины среди молодежных команд между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером».

Интересно, что в стартовый состав «горняков» попал недавний лидер основной команды Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут выйдет 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

Полностью состав «Шахтера» U-21 выглядит следующим образом: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Вакула, Хромей, Тайсон, Чирук.

Встреча состоится в Счастливом на стадионе «Княжа Арена», стартовый свисток прозвучит в 11:00.