U-21. Тайсон и Вакула попали в стартовый состав Шахтера на матч с Ворсклой

Опальные игроки сыграют в матче чемпионата Украины среди молодежных команд

  • 03.04.2021 10:39
  • 1047 просмотров
  • 4 комментария
U-21. Тайсон и Вакула попали в стартовый состав Шахтера на матч с Ворсклой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Сегодня, 3 апреля, состоится матч чемпионата Украины среди молодежных команд между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером».

Интересно, что в стартовый состав «горняков» попал недавний лидер основной команды Тайсон, который был переведен в дубль из-за нарушения дисциплины.

Также с первый минут выйдет 21-летний хавбек Владислав Вакула, который не так давно в нетрезвом состоянии попал в ДТП.

Полностью состав «Шахтера» U-21 выглядит следующим образом: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Вакула, Хромей, Тайсон, Чирук.

Встреча состоится в Счастливом на стадионе «Княжа Арена», стартовый свисток прозвучит в 11:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 03.04.2021 11:10
    0
    Smart2926, 03.04.2021 10:59
    А как он там играет если ему больше 21?
    Немного да
    Ссылка
    Smart2926
    online
      Smart2926, 03.04.2021 10:59
    0
    А как он там играет если ему больше 21?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 03.04.2021 10:41
    +3
    Ого у шахты ю21 мощный, играет игрок с зп в 3 млн
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 03.04.2021 10:41
    0
    Будет учить подрастающее поколениесли как правильно хамить, симулировать и плакать на поле
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 03.04.2021 10:41
    +3
    Ого у шахты ю21 мощный, играет игрок с зп в 3 млн
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 03.04.2021 11:10
    0
    Smart2926, 03.04.2021 10:59
    А как он там играет если ему больше 21?
    Немного да
    Ссылка
    Smart2926
    online
      Smart2926, 03.04.2021 10:59
    0
    А как он там играет если ему больше 21?
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 03.04.2021 10:41
    0
    Будет учить подрастающее поколениесли как правильно хамить, симулировать и плакать на поле
    Ссылка
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