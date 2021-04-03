Арсенал – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на поединок 30-го тура АПЛ

  • 03.04.2021 10:23
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Арсенал – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 30-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Ливерпуль».

«Арсенал», имея сильный кадровые потенциал, занимает в АПЛ всего лишь девятое место. «Канониры» кстати уступают в основном своим конкурентам и лидерам.

«Ливерпуль» в этом сезоне уже девять раз проиграл. До начала сезона трудно было такое представить. У «Арсенала» также много поражений, а именно 11. Но я бы не сравнивал эти команды, так как «мерсисайдцы» действующие чемпиона Англии и в 2019-м году выиграли Лигу чемпионов. Без большой группы травмированных футболистов, без Ван Дейка у «Ливерпуля» нет надежности в обороне. В предыдущих 15 матчах они 8 раз проиграли. Во многих матчах команда Клоппа вообще не забивала. На них это не похоже. Но Юрген Клопп – очень опытный тренер и он сделает все для того, чтобы попасть в первую четверку. Но это будет сделать сложно, так как команда на пять очков отстает от четвертого «Челси».

У «Ливерпуля» сложный график. После матча с «Арсеналом» им 6-го апреля предстоит в рамках Лиги чемпионов сыграть с «Реалом» в Мадриде. Затем у них матч с «Астон Виллой» (10 апреля), ответная встреча с «галактикос» (14 апреля) и встреча с «Лидсом» (19 апреля). Сложный график, а двух составов сейчас у «Ливерпуля» нет. Но в матче с «Арсеналом» «Ливерпуль» сделает все возможное, чтобы выиграть. И у есть один весомый аргумент, почему это может получиться. Диогу Жота прекрасно сыграл и много забил мячей за сборную Португалии в матчах отбора ЧМ-2022. Думаю, он продолжит делать это в АПЛ, забив «канонирам», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоится 3-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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