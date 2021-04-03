ВИДЕО. Промазал по мячу. Дикий фейл вратаря молодежки Германии

Курьезный гол был забит в матче группового раунда Евро-2021 U-21 между командами Германии и Нидерландов (1:1).

Голкипер немцев Финн Дамен промахнулся по мячу, и Джастин Клюйверт вывел голландцев вперед на 48-й минуте. Под конец игры немцам удалось выровнять ситуацию. Обе команды вышли из группы в стадию 1/4 финала.

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