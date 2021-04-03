Вылечился. Защитник Шахтера сдал отрицательный тест на коронавирус

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал отрицательный тест на коронавирус.
Футболист донецкого клуба прошел медосмотр и вернулся к тренировкам.
Напомним, в середине марта сообщалось, что у Корниенко положительный тест на COVID-19.
Виктор Корниенко сдал отрицательный тест на коронавирус.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2021
Защитник «Шахтера» прошел медосмотр и вернулся к тренировкам. pic.twitter.com/wBipTHaCbv
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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