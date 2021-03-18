Накануне Ромы. Защитник Шахтера сдал положительный тест на коронавирус

Только у Виктора Корниенко тест на COVID-19 дал положительный результат

  • 18.03.2021 00:35
  • 836 просмотров
  • 4 комментария
Накануне Ромы. Защитник Шахтера сдал положительный тест на коронавирус
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус.

Команда прошла обязательное тестирование на COVID-19 перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».

Остальные игроки «Шахтера» получили отрицательные результаты.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    бомбалейло
      бомбалейло, 18.03.2021 00:59
    +2
    Второй шанс у Корниенко был в сборной,и вот оно на!!!!Здоровья тебе и всем нам
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 18.03.2021 00:53
    0
    Maxcrimea10, 18.03.2021 00:47
    Вот он шанс Шахтера) по кантонскому сценарию, 3-0 технарь и еще гол сверху за ахмецкую смекалку)
    Шо ты несеш?? Так Шахтар лише програти може три ноль.. Знову той Шахтар з його короною.. Знову все з них починається
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 18.03.2021 00:47
    -1
    Вот он шанс Шахтера) по кантонскому сценарию, 3-0 технарь и еще гол сверху за ахмецкую смекалку)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 00:46
    +1
    Началось... думаю на матчах сборных опять начнется ковидное шоу и тесты.
    -
    Заметьте пока все тихо, но как только начнутся матчи сборной опять будет шоу.
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    бомбалейло
      бомбалейло, 18.03.2021 00:59
    +2
    Второй шанс у Корниенко был в сборной,и вот оно на!!!!Здоровья тебе и всем нам
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 00:46
    +1
    Началось... думаю на матчах сборных опять начнется ковидное шоу и тесты.
    -
    Заметьте пока все тихо, но как только начнутся матчи сборной опять будет шоу.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 18.03.2021 00:53
    0
    Maxcrimea10, 18.03.2021 00:47
    Вот он шанс Шахтера) по кантонскому сценарию, 3-0 технарь и еще гол сверху за ахмецкую смекалку)
    Шо ты несеш?? Так Шахтар лише програти може три ноль.. Знову той Шахтар з його короною.. Знову все з них починається
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