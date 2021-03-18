Накануне Ромы. Защитник Шахтера сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус.
Команда прошла обязательное тестирование на COVID-19 перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
Остальные игроки «Шахтера» получили отрицательные результаты.
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Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021
Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» – отрицательные.#UEL #ШахтерРома pic.twitter.com/Axy9AyDpK2
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Заметьте пока все тихо, но как только начнутся матчи сборной опять будет шоу.
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Заметьте пока все тихо, но как только начнутся матчи сборной опять будет шоу.
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