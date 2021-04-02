ДЕНИСОВ: «Де Дзерби где-то, возможно, есть в списках Шахтера»

Футбольный журналист рассказал о будущем Луиша Каштру в «Шахтере»

  • 02.04.2021 23:59
  • 367 просмотров
  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «Де Дзерби где-то, возможно, есть в списках Шахтера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал о будущем Луиша Каштру в «Шахтере» и о потенциально новом тренере «горняков».

«Мы знаем, что на сегодняшний день у Каштру контракт не продлен. Как оно будет дальше – ни тренер, ни клуб не приняли решение.

Есть список кандидатов, которые рассматриваются «Шахтером» и выбрасываются в прессу. Относительно Роберто Де Дзерби нужно сказать, что этот тренер где-то, возможно, есть в списках «Шахтера».

Пишут комментарии о том, что тренер не выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, и он без еврокубкового опыта, но это не есть мерилом того, как подбираются тренеры в «Шахтере». Те же Фонсека и Каштру приходили в «Шахтер» без этого опыта.

У Фонсеки получилось выдать три триумфальных сезона, у Каштру получился первый сезон, сейчас идет второй, и он, можно сказать, провальный. Но как будет с Каштру – еще ничего не решено».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Денисов Time

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Максим Кравченко
      Максим Кравченко, 03.04.2021 00:25
    -1
    smart_Forever_, 03.04.2021 00:02
    А Пэп Гвардиола есть в списке??
    2
    Ссылка
    smart_Forever_
    online
      smart_Forever_, 03.04.2021 00:02
    -3
    А Пэп Гвардиола есть в списке??
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности