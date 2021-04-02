ДЕНИСОВ: «Де Дзерби где-то, возможно, есть в списках Шахтера»

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал о будущем Луиша Каштру в «Шахтере» и о потенциально новом тренере «горняков».

«Мы знаем, что на сегодняшний день у Каштру контракт не продлен. Как оно будет дальше – ни тренер, ни клуб не приняли решение.

Есть список кандидатов, которые рассматриваются «Шахтером» и выбрасываются в прессу. Относительно Роберто Де Дзерби нужно сказать, что этот тренер где-то, возможно, есть в списках «Шахтера».

Пишут комментарии о том, что тренер не выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, и он без еврокубкового опыта, но это не есть мерилом того, как подбираются тренеры в «Шахтере». Те же Фонсека и Каштру приходили в «Шахтер» без этого опыта.

У Фонсеки получилось выдать три триумфальных сезона, у Каштру получился первый сезон, сейчас идет второй, и он, можно сказать, провальный. Но как будет с Каштру – еще ничего не решено».