ФОТО. Снова вместе. Свитолина и Монфис путешествуют вдвоем

Звездная теннисная пара возобновила отношения

  • 02.04.2021 22:26
  • 1149 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Снова вместе. Свитолина и Монфис путешествуют вдвоем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько дней назад появились основания полагать, что Гаэль Монфис и Элина Свитолина возобновили свои отношения – они восстановили общую страницу в Инстаграме.

Сегодня на этой странице они выложили новое совместное фото и сообщило о том, что путешествуют вдвоем:

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.04.2021 23:05
    0
    Шалава.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:02
    0
    Владимир Копяк, 02.04.2021 23:00
    Я думаю, что каждое утро Свитолина приклоняет колено перед этим афрофранцузом,расславляться опасно, народ может не понять... А так,все как в жизни - альфонс привык жить за счет таких доверчивых женщин....
    Может быть даже на два
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 23:00
    +1
    Я думаю, что каждое утро Свитолина приклоняет колено перед этим афрофранцузом,расславляться опасно, народ может не понять... А так,все как в жизни - альфонс привык жить за счет таких доверчивых женщин....
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 02.04.2021 22:58
    +2
    знову пустилася у тяжкії...
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.04.2021 22:55
    +2
    Благородно.
    Но, как показывает пример поляков, поддерживать акцию BLM вовсе необязательно.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 02.04.2021 22:40
    +3
    А я думаю чего Свитолина проиграла в полуфинале? Снова жорножопый поманил
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 02.04.2021 22:40
    +3
    А я думаю чего Свитолина проиграла в полуфинале? Снова жорножопый поманил
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 02.04.2021 22:58
    +2
    знову пустилася у тяжкії...
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.04.2021 22:55
    +2
    Благородно.
    Но, как показывает пример поляков, поддерживать акцию BLM вовсе необязательно.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 23:00
    +1
    Я думаю, что каждое утро Свитолина приклоняет колено перед этим афрофранцузом,расславляться опасно, народ может не понять... А так,все как в жизни - альфонс привык жить за счет таких доверчивых женщин....
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.04.2021 23:05
    0
    Шалава.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 23:02
    0
    Владимир Копяк, 02.04.2021 23:00
    Я думаю, что каждое утро Свитолина приклоняет колено перед этим афрофранцузом,расславляться опасно, народ может не понять... А так,все как в жизни - альфонс привык жить за счет таких доверчивых женщин....
    Может быть даже на два
    Ссылка
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