ФОТО. Снова вместе. Свитолина и Монфис путешествуют вдвоем

Несколько дней назад появились основания полагать, что Гаэль Монфис и Элина Свитолина возобновили свои отношения – они восстановили общую страницу в Инстаграме.
Сегодня на этой странице они выложили новое совместное фото и сообщило о том, что путешествуют вдвоем:
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Источник — Instagram
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Но, как показывает пример поляков, поддерживать акцию BLM вовсе необязательно.
Но, как показывает пример поляков, поддерживать акцию BLM вовсе необязательно.
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