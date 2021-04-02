ФОТО. Снова вместе. Свитолина и Монфис путешествуют вдвоем

Несколько дней назад появились основания полагать, что Гаэль Монфис и Элина Свитолина возобновили свои отношения – они восстановили общую страницу в Инстаграме.

Сегодня на этой странице они выложили новое совместное фото и сообщило о том, что путешествуют вдвоем: