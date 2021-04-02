БЕССМЕРТНЫЙ: «Львов не выдержал экзамен медными трубами»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:5) в матче 20-го тура УПЛ:

– Счет большой, но насколько на него повлияло удаление?

– Меньше всего хочется говорить об удалении. Так произошло. Скажу, что мы серьезно настраивались на этот матч. Знали, что «Днепр-1» является хорошо сбалансированной командой без слабых мест с подобранными хорошими футболистами. Мы понимали, что нам будет трудно. Так и произошло.

Наши ребята хотели заработать очки, но удаление нарушило план на игру. Ничего страшного, мы только в начале пути. Думаю, что ребята тоже задумаются над тем, что происходит. Наверное, не выдержали мы экзамен медными трубами. Но это жизнь, и, думаю, ребята все поймут и изменят отношение к себе.

– Действительно, после победы над «Шахтером» вся Украина только и говорила о вашей команде. Это мешало подготовке?

– Это очень мешало. Говорил в одном интервью, что мы всю неделю предупреждали ребят: будет еще труднее. Вы заработали хороший бонус, но им надо правильно воспользоваться.

– Чемпионат интересный – что наверху таблицы, что внизу, где все отбирают очки друг у друга. Как настроены во Львове?

– Мы в таком состоянии, что каждая игра – как последняя. Поэтому долгосрочного планирования нет. Живем от игры к игре. Каждая для на – как последний бой.