В субботу, 3 апреля «Арсенал» в 30-м туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
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Источник — Sport.ua
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