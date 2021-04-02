ВИДЕО. Игнатенко, Когут, Чуже. Днепр-1 забил 3 гола за 7 минут

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов».
«Днепр-1» забил 3 гола за 7 минут во втором тайме. Отличились Игнатенко, Когут, Чуже. При этом хорват оформил дубль.
ГОЛ! 2:0. Даниил Игнатенко, 58 мин.
ГОЛ! 3:0. Игорь Когут, 63 мин.
ГОЛ! 4:0. Марио Чуже, 65 мин.
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Источник — Sport.ua
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