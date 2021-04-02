ВИДЕО. Игнатенко, Когут, Чуже. Днепр-1 забил 3 гола за 7 минут

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов»

  • 02.04.2021 20:48
  • 692 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Игнатенко, Когут, Чуже. Днепр-1 забил 3 гола за 7 минут
© Профутбол

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов».

«Днепр-1» забил 3 гола за 7 минут во втором тайме. Отличились Игнатенко, Когут, Чуже. При этом хорват оформил дубль.

ГОЛ! 2:0. Даниил Игнатенко, 58 мин.

ГОЛ! 3:0. Игорь Когут, 63 мин.

ГОЛ! 4:0. Марио Чуже, 65 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 02.04.2021 21:43
    0
    Надо смотреть, может это даже рекорд лиги.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 02.04.2021 21:43
    0
    Надо смотреть, может это даже рекорд лиги.
    Ссылка
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