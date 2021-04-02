ВИДЕО. Добил от штанги. Марио Чуже курьезно открыл счет для Днепра-1

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов»

  • 02.04.2021 20:10
  • 1815 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Добил от штанги. Марио Чуже курьезно открыл счет для Днепра-1
© Профутбол

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Львов».

На 19-й минуте Марио Чуже курьезно открыл счет для хозяев поля. Мяч рикошетом от штанги попал в голову хорвата и залетел в ворота.

ГОЛ! 1:0. Марио Чуже, 19 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 20:19
    +2
    Чётко добил. А то комментёр рассказывал, что само залетало.))
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 20:19
    +2
    Чётко добил. А то комментёр рассказывал, что само залетало.))
    Ссылка
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