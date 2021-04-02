Барселона нашла альтернативу Холанду

«Барселона» твердо намерена во время летнего трансферного окна усилиться топ-форвардом. Приоритетным вариантом для каталонцев является Эрлинг Холанд, с представителями которого клуб вчера провел переговоры.

Тем не менее, конкуренция за Холанда очень высокая, и подписать норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд будет непросто. Это заставляет «Барселону» рассматривать другие кандидатуры.

Альтернативой Холанду является лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Сам игрок хотел бы перейти в «Барселону».

Шансы каталонцев договориться с «Тоттенхэмом» также высоки: «Шпоры» не хотят усиливать прямых конкурентов по АПЛ, поэтому предпочли бы продать Кейна зарубежному клубу.

Еще одной альтернативой Холанду является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его «Барселона» безуспешно пыталась приобрести летом 2020 года.