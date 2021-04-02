Барселона нашла альтернативу Холанду

Каталонский клуб интересуется Гарри Кейном

  • 02.04.2021 20:03
  • 3417 просмотров
  • 6 комментариев
Барселона нашла альтернативу Холанду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Барселона» твердо намерена во время летнего трансферного окна усилиться топ-форвардом. Приоритетным вариантом для каталонцев является Эрлинг Холанд, с представителями которого клуб вчера провел переговоры.

Тем не менее, конкуренция за Холанда очень высокая, и подписать норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд будет непросто. Это заставляет «Барселону» рассматривать другие кандидатуры.

Альтернативой Холанду является лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Сам игрок хотел бы перейти в «Барселону».

Шансы каталонцев договориться с «Тоттенхэмом» также высоки: «Шпоры» не хотят усиливать прямых конкурентов по АПЛ, поэтому предпочли бы продать Кейна зарубежному клубу.

Еще одной альтернативой Холанду является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его «Барселона» безуспешно пыталась приобрести летом 2020 года.

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Источник — Sport.es

(11 голосов)

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Комментарии
    Brian
      Brian, 02.04.2021 21:12
    -1
    zhyr, 02.04.2021 20:38
    з Кейном потрібно й Сона купувати)))
    В Барселоне свои Соны бегают.
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    dazo48
    online
      dazo48, 02.04.2021 20:58
    -1
    https://youtu.be/y_BdjfRTeXY - Крутo
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 02.04.2021 20:48
    0
    zhyr, 02.04.2021 20:38
    з Кейном потрібно й Сона купувати)))
    Это точно!
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 02.04.2021 20:38
    +2
    з Кейном потрібно й Сона купувати)))
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 02.04.2021 20:10
    -3
    И прекрасно, Халанд нужен в АПЛ.
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 02.04.2021 20:10
    -1
    Хм если Д.Леви согласится,то это будет еще большая глупость чем с Мауром,а Барса выиграет т.к.Х.Кейн полезней будет для команды чем Холанд.
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    zhyr
      zhyr, 02.04.2021 20:38
    +2
    з Кейном потрібно й Сона купувати)))
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    shevsen
      shevsen, 02.04.2021 20:48
    0
    zhyr, 02.04.2021 20:38
    з Кейном потрібно й Сона купувати)))
    Это точно!
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