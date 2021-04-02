Барселона нашла альтернативу Холанду

«Барселона» твердо намерена во время летнего трансферного окна усилиться топ-форвардом. Приоритетным вариантом для каталонцев является Эрлинг Холанд, с представителями которого клуб вчера провел переговоры.
Тем не менее, конкуренция за Холанда очень высокая, и подписать норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд будет непросто. Это заставляет «Барселону» рассматривать другие кандидатуры.
Альтернативой Холанду является лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Сам игрок хотел бы перейти в «Барселону».
Шансы каталонцев договориться с «Тоттенхэмом» также высоки: «Шпоры» не хотят усиливать прямых конкурентов по АПЛ, поэтому предпочли бы продать Кейна зарубежному клубу.
Еще одной альтернативой Холанду является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Его «Барселона» безуспешно пыталась приобрести летом 2020 года.
Источник — Sport.es
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