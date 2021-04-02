В субботу, 3 апреля «Лестер» в 30-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Лестер» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

После 29 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 71 очком в активе. «Лестер» третий с 56 баллами.