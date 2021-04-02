Без Коноплянки, Исмаили и Корниенко. Шахтер готовится к матчу УПЛ

«Шахтер» с сегодняшнего дня работает в полном составе, так как в расположение команды вернулись игроки национальных сборных.
Не тренируется только хавбек Евгений Коноплянка, у которого повреждение ноги. По индивидуальной программе работают Исмаили и Виктор Корниенко.
4 апреля команда на выезде сыграет против «Ворсклы» в рамках УПЛ.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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