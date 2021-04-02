Без Коноплянки, Исмаили и Корниенко. Шахтер готовится к матчу УПЛ

В расположение команды вернулись сборники

  • 02.04.2021 18:15
  • 317 просмотров
  • 3 комментария
Без Коноплянки, Исмаили и Корниенко. Шахтер готовится к матчу УПЛ
© shakhtar.com

«Шахтер» с сегодняшнего дня работает в полном составе, так как в расположение команды вернулись игроки национальных сборных.

Не тренируется только хавбек Евгений Коноплянка, у которого повреждение ноги. По индивидуальной программе работают Исмаили и Виктор Корниенко.

4 апреля команда на выезде сыграет против «Ворсклы» в рамках УПЛ.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.04.2021 18:34
    0
    HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    +1
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 18:25
    0
    Как это без Коноплянки? Существенная,почти невосполнимая потеря для шахтеров.У Ворсклы появился реальный шанс на положительный результат встречи.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    +1
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.04.2021 18:34
    0
    HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 18:25
    0
    Как это без Коноплянки? Существенная,почти невосполнимая потеря для шахтеров.У Ворсклы появился реальный шанс на положительный результат встречи.
    Ссылка
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