Без Коноплянки, Исмаили и Корниенко. Шахтер готовится к матчу УПЛ

«Шахтер» с сегодняшнего дня работает в полном составе, так как в расположение команды вернулись игроки национальных сборных.

Не тренируется только хавбек Евгений Коноплянка, у которого повреждение ноги. По индивидуальной программе работают Исмаили и Виктор Корниенко.

4 апреля команда на выезде сыграет против «Ворсклы» в рамках УПЛ.