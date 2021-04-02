«Ман Сити не потянет трансфер Холанда». Гвардиола считает, что денег нет

Наставник уверен, что клуб не может потратить 150 миллионов на игрока

  • 02.04.2021 17:28
  • 1293 просмотра
  • 2 комментария
«Ман Сити не потянет трансфер Холанда». Гвардиола считает, что денег нет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Летом «Манчестер Сити» покинет форвард Серхио Агуэро, а заменить его может Эрлинг Холанд, однако тренер Хосеп Гвардиола считает, что у клуба нет денег на такие трансферы.

«Боруссия» Дортмунд хочет получить не менее 150 миллионов евро.

«Я не знаю, что случится, но знаю, что форвардов по таким ценам мы не потянем. Клуб не может себе это позволить, учитывая финансовые ограничения».

«Возможно, обойдемся без нового форварда», - сказал Гвардиола.

Еще одним из кандидатом для «Сити» называют Килиана Мбаппе, но он будет стоить не меньше Холанда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 02.04.2021 18:16
    0
    Лучше поджечь эти деньги, дешевле выйдет
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 02.04.2021 17:41
    -1
    Нужно брать Беседина он дешеле намного обойдется.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 02.04.2021 18:16
    0
    Лучше поджечь эти деньги, дешевле выйдет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности