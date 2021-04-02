«Ман Сити не потянет трансфер Холанда». Гвардиола считает, что денег нет

Летом «Манчестер Сити» покинет форвард Серхио Агуэро, а заменить его может Эрлинг Холанд, однако тренер Хосеп Гвардиола считает, что у клуба нет денег на такие трансферы.

«Боруссия» Дортмунд хочет получить не менее 150 миллионов евро.

«Я не знаю, что случится, но знаю, что форвардов по таким ценам мы не потянем. Клуб не может себе это позволить, учитывая финансовые ограничения».

«Возможно, обойдемся без нового форварда», - сказал Гвардиола.

Еще одним из кандидатом для «Сити» называют Килиана Мбаппе, но он будет стоить не меньше Холанда.