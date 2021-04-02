Александр СОПКО: «Чтобы стабилизировать игру сборной, нужно время»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Для того, чтобы стабилизировать игру, нужно время. Также нужно, чтобы игроки сборной больше времени были вместе. Я думаю, что перспектива у сборной Украины есть. Видно, что Шевченко дает много нового команде, но нужно подождать», - сказал Сопко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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