Эшли БАРТИ: «Матч со Свитолиной был лучшим для меня в Майами»

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Майами.

«Был ли это мой лучший матч в Майами? Наверное, да. Думаю, что против Элины вы должны показать свой лучший теннис. Довольна тем, как мы смогли сегодня выполнить свою работу.

Учитывая наши предыдущие противостояния, я почти считала себя андердогом. Это дало мне возможность выйти и играть без давления, не обращать внимание на результат и концентрироваться на процессе», – сказала австралийка после матча.

В финале Барти померяется силами с Бьянкой Андрееску из Канады.