Эшли БАРТИ: «Матч со Свитолиной был лучшим для меня в Майами»

Первая ракетка мира – о выступлении на кортах Флориды

  • 02.04.2021 13:33
  • 455 просмотров
  • 1 комментарий
Эшли БАРТИ: «Матч со Свитолиной был лучшим для меня в Майами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале турнира в Майами.

«Был ли это мой лучший матч в Майами? Наверное, да. Думаю, что против Элины вы должны показать свой лучший теннис. Довольна тем, как мы смогли сегодня выполнить свою работу.

Учитывая наши предыдущие противостояния, я почти считала себя андердогом. Это дало мне возможность выйти и играть без давления, не обращать внимание на результат и концентрироваться на процессе», – сказала австралийка после матча.

В финале Барти померяется силами с Бьянкой Андрееску из Канады.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 02.04.2021 13:41
    0
    Сподіваюсь, у наступній очній зустрічі Еліна не зрадить переконанням Ешлі і продемонструє свій найсильніший теніс. Треба тільки провести роботу над помилками. Психологічно теж.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 13:41
    0
    Сподіваюсь, у наступній очній зустрічі Еліна не зрадить переконанням Ешлі і продемонструє свій найсильніший теніс. Треба тільки провести роботу над помилками. Психологічно теж.
    Ссылка
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