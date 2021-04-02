Нива не сможет сыграть в Тернополе из-за матча Агробизнес – Динамо

5 апреля в календарном поединке 20 тура перволиговая «Нива» должна принимать «Горняк-Спорт», однако до сих пор неизвестно, где состоится этот матч.

По данным источника, дирекция городского стадиона в Тернополе отказала «Ниве» в проведении этого поединка. На следующей неделе здесь собираются начать готовить газон к полуфиналу Кубка Украины между «Агробизнесом» из Волочиска и киевским «Динамо», который состоится 21 апреля.

Последние домашние матчи осенней части сезона «Нива» проводила в Вишневце, но там поле пока не соответствует требованиям. Скорее всего, «Ниве» придется искать приют в одной из соседних областей.

Напомним, что тернопольская команда занимает в Первой лиге 13 место, набрав 18 очков.