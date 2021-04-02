БУЗНИК: «Левый берег готов к старту в весенней части чемпионата»

Главный тренер и спортивный директор ФК «Левый берег» Анатолий Бузник рассказал о селекции, подготовку и развитие инфраструктуры клуба

«Мы начали работать с 15 января, - рассказал Анатолий Иванович Sport.ua - За счет матчей проводили селекцию и наигрывали состав. Важно, что команда достигала результата в трех областных турнирах, в которых принимала участие.

Отмечу, за это время мы пересмотрели около 70 футболистов. На сегодня в команде уже есть костяк и на этих игроков рассчитываем в будущем. В рамках подготовки к любительского чемпионата сыграли около 24 матчей, последний из них - с «Олимпиком».

Уже третьего апреля ФК Левый берег сыграет в рамках чемпионата Украины среди любителей с АФСК Киев на собственном стадионе. «Думаю, что подготовительная работа позволила нам сформировать боеспособную команду. Понятно, что без ротации не обойдется, но это нормальный процесс. У клуба очень амбициозный президент. Перед командой стоят максимальные задачи - побеждать в каждом матче. Николай Лавренко создает максимально комфортные условия: у нас хорошая база, качественные поля, строится база для футболистов ».

На базе планируется гостиничный комплекс, блок питания, отдыха, удобный конференц-зал.

«У нас хорошая инфраструктура, на сегодня полностью укомплектован тренерский штаб. Президент сделал все что мог, теперь - дело за нами. Пытаться играть в тот футбол, который будет нравиться болельщикам, нашим воспитанникам. Мы не против, если нас заводить кричалкой: «Левый берег» - пуля, сильнее «Ливерпуля». Ее придумал внук нашего почетного президента Николая Павлова».

«У нас уже есть гимн детской команды, а вскоре появится гимн для профессиональной команды. Эмблема детской команды останется, а для взрослого создадим другую. По всем направлениям клуб движется в правильном направлении. Думаю, что сможем создать хорошую профессиональную команду. Главная цель - привлекать собственных воспитанников в команду, которая будет играть на профессиональном уровне. Чтобы дети видели будущее для себя. Кто себя проявит, то перейдет на профессиональный уровень. А если мы воспитаем игрока для национальной сборной, то это будет самая большая радость».