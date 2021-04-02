БУЗНИК: «Левый берег готов к старту в весенней части чемпионата»

Уже третьего апреля восстанавливается весенняя часть чемпионата любителей

  • 02.04.2021 13:10
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
БУЗНИК: «Левый берег готов к старту в весенней части чемпионата»

Главный тренер и спортивный директор ФК «Левый берег» Анатолий Бузник рассказал о селекции, подготовку и развитие инфраструктуры клуба

«Мы начали работать с 15 января, - рассказал Анатолий Иванович Sport.ua - За счет матчей проводили селекцию и наигрывали состав. Важно, что команда достигала результата в трех областных турнирах, в которых принимала участие.

Отмечу, за это время мы пересмотрели около 70 футболистов. На сегодня в команде уже есть костяк и на этих игроков рассчитываем в будущем. В рамках подготовки к любительского чемпионата сыграли около 24 матчей, последний из них - с «Олимпиком».

Уже третьего апреля ФК Левый берег сыграет в рамках чемпионата Украины среди любителей с АФСК Киев на собственном стадионе. «Думаю, что подготовительная работа позволила нам сформировать боеспособную команду. Понятно, что без ротации не обойдется, но это нормальный процесс. У клуба очень амбициозный президент. Перед командой стоят максимальные задачи - побеждать в каждом матче. Николай Лавренко создает максимально комфортные условия: у нас хорошая база, качественные поля, строится база для футболистов ».

На базе планируется гостиничный комплекс, блок питания, отдыха, удобный конференц-зал.

«У нас хорошая инфраструктура, на сегодня полностью укомплектован тренерский штаб. Президент сделал все что мог, теперь - дело за нами. Пытаться играть в тот футбол, который будет нравиться болельщикам, нашим воспитанникам. Мы не против, если нас заводить кричалкой: «Левый берег» - пуля, сильнее «Ливерпуля». Ее придумал внук нашего почетного президента Николая Павлова».

«У нас уже есть гимн детской команды, а вскоре появится гимн для профессиональной команды. Эмблема детской команды останется, а для взрослого создадим другую. По всем направлениям клуб движется в правильном направлении. Думаю, что сможем создать хорошую профессиональную команду. Главная цель - привлекать собственных воспитанников в команду, которая будет играть на профессиональном уровне. Чтобы дети видели будущее для себя. Кто себя проявит, то перейдет на профессиональный уровень. А если мы воспитаем игрока для национальной сборной, то это будет самая большая радость».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности