Привет из прошлого, или Десять культовых компаний-спонсоров в мире футбола

Футболки с их логотипами наверняка до сих пор хранит память многих болельщиков…

  • 02.04.2021 12:56
  • 1132 просмотра
  • 4 комментария
Привет из прошлого, или Десять культовых компаний-спонсоров в мире футбола
© Твиттер Манчестер Юнайтед

Европейские клубы начали массово заключать спонсорские контракты с различными компаниями, помещая их рекламу на свои игровые футболки, в 80-90-х годах минувшего века. Первый случай официального размещения логотипа спонсора на футболке клуба в ведущих европейских чемпионатах был зафиксирован в 1973 году в немецкой Бундеслиге, но «на поток» эта практика оказалась поставлена чуть позже.

К началу девяностых годов практически не оставалось клубов, которые бы не пользовались шансом подлатать бюджет за счет спонсорских контрактов. Да, кто-то может возразить, что эстетическая привлекательность футболок от наличия на них дополнительной и абсолютно ненужной, с точки зрения футбольных правил, информации существенно пострадала, но в памяти многих наверняка свежи воспоминания о некоторых компаниях-спонсорах, которые длительное время буквально олицетворяли определенные клубы Европы.

Сегодня мы представим на суд читателя подборку из десяти культовых, с точки зрения автора, спонсоров в мире футбола, сотрудничество с которыми было важно для тех или иных клубов континента…

«Манчестер Юнайтед» и Sharp

Безусловно, лучшее воспоминание о времени сотрудничества «Юнайтед» с японской компанией по производству электроники Sharp – это финал Лиги чемпионов-1998/99, в котором команде Фергюсона удалось сотворить исторический камбэк против «Баварии» (2:1) в дополнительное время. В том сезоне «красные дьяволы» и вовсе оформили требл, принеся немало имиджевых дивидендов и своему щедрому спонсору.

Сотрудничество между «Манчестер Юнайтед» и Sharp началось в 1982 году с соглашения на 500 тысяч фунтов. В итоге оно продлилось 18 лет, и было завершено в 2000-м, после чего футболки манчестерского клуба были забрендированы британским оператором сотовой связи Vodafone.

«Фиорентина» и Nintendo

В «девяностых» итальянская Серия А была необычайно крутой, а «Фиорентина» достигала неплохих результатов и вообще высоко котировалась, имея в своих рядах культового бомбардира из Аргентины Габриэля Батистуту. В итоге это подтолкнуло японского разработчика компьютерных игр и игровых консолей Nintendo подписать спонсорский контракт именно с «фиалками». Тогда компания была очень озабочена тем, чтобы создать хорошую рекламу для своей консоли Nintendo 64, ставшей ответом на продукты конкурентов Sony PlayStation и Sega Saturn. Сама по себе консоль провалилась, однако игра Super Mario 64, выпущенная для нее, стала настоящим хитом времени.

Сотрудничество «Фиорентины» и Nintendo продлилось два сезона – с 1997 по 1999 годы. Затем спонсор ушел, вскоре клуб покинул и Батистута, а «фиалки», в конечном итоге, погрязли в долгах, и на несколько лет погрузились во мрак…

«Парма» и Parmalat

Еще одно известное по итальянской Серии А сотрудничество клуба и компании-спонсора. Корпорация Parmalat известна тем, что производит молочную продукцию и некоторые другие виды пищевых продуктов. Сотрудничество с «Пармой» у компании началось в 1991 году, и к какому-то моменту переросло в нечто большее, а именно: Parmalat выкупил 98% акций клуба, и помогал ему подписывать некоторых очень известных и ярких футболистов того времени. Благодаря этому «Парма», которая ранее «варилась» в Серии Б, вышла в элиту итальянского футбола, и даже сумела в 1997 году выиграть «серебро» чемпионата, а также дважды становилась обладателем Кубка УЕФА, и по разу – Суперкубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

К сожалению, из-за катастрофической работы топ-менеджмента, в 2003 году концерн Parmalat объявил о начале процедуры банкротства. В итоге сотрудничество с «Пармой» после 12 лет успешной работы пришлось прекратить, что напрямую сказалось на клубе, который достаточно быстро спикировал обратно в низшие дивизионы, и до сих пор лишь мечтает о возвращении на былые позиции…

«Реал» и Teka

Компания Teka Group, основанная в 1924 году в Германии, известна производством и реализацией продукции для кухонь и ванных комнат. В 1992 году контракт с этой корпорацией заключил мадридский «Реал», который на тот момент еще не успел начать эру «галактикос». Тогда за мадридцев еще не играли Бекхэм, Роналдо и Роналду, зато были другие культовые исполнители тех времен – Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Фернандо Морьентес, Стив Макманаман и даже под конец сотрудничества «бланкос» с немецким спонсором Луиш Фигу…

За восемь лет действия рекламного контракта «Реала» и компании Teka, мадридский клуб выиграл 15 различных трофеев, среди которых были победы как на национальном, так и на международном уровнях. «Бланкос» получали от спонсора по 4-5 миллионов долларов в год, что было достаточно пристойной суммой. Однако затем в Teka решили выйти из поддержки многих видов спорта, в том числе и футбола. Вернуться в «Реал», что правда, уже баскетбольный, боссов Teka побудила конкуренция с Beko, ставшим в 2014-м году спонсором «Барселоны».

«Арсенал» и JVC

В 1981 году первым спонсором, разместившим на футболках лондонского «Арсенала» свой логотип, стал японский производитель бытовой, аудио- и видеотехники, программного обеспечения и медиа-продукции JVC. На тот момент эта компания была одной из крупнейших в мире по производству видеомагнитофонов, музыкальных центров, телевизоров, видео- и аудиокассет. Вся указанная техника пользовалась бешенной популярностью, принося ошеломительные доходы корпорации, которая популяризировала себя как могла, в том числе и через сотрудничество с «Арсеналом».

Спонсорство «канониров» со стороны JVC продлилось 13 лет – до 1999-го, и вместило один из лучших периодов в истории лондонского клуба. После того, как стороны решили разойтись, новым титульным спонсором «Арсенала» стала SEGA Dreamcast.

«Ливерпуль» и Carlsberg

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg проявляла и проявляет серьезный интерес к спонсорской работе в английской Премьер-лиге, но наиболее успешным и длительным у нее вышло сотрудничество с «Ливерпулем». Первый контракт с «красными» представители Carlsberg подписали с реформированием элитарной лиги английского футбола в Премьер-лигу. После этого на протяжении 18 лет датский пивоваренный монстр спонсировал «Ливерпуль» в надежде, что вот-вот эту команду прорвет, и она сумеет стать чемпионом.

К сожалению, Carlsberg так и не увидел «Ливерпуль» чемпионом Англии в футболках, забрендированных своим логотипом. Датчане «сдались» в 2010 году, когда сотрудничество было завершено, однако все равно за это время фанаты «красных» могут вспомнить немало потрясающих моментов: чего стоят только кубковый требл 2001 года (Кубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок УЕФА), а также фантастический финал Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле, где «красные» вырвали победу у «Милана» в серии пенальти, проиграв первый тайм со счетом 0:3.

«Аякс» и ABN AMRO

Финансовый конгломерат ABN AMRO был образован в конце 1990 года в Амстердаме, а уже в следующем году стал титульным спонсором топовой футбольной команды, представляющей столицу Нидерландов, - «Аякса». Интересно, что на тот момент ABN AMRO стал первым и долгое время являлся единственным спонсором в мировом футболе, чье название на игровой амуниции футбольного клуба было нанесено не привычно горизонтально, а вычурно вертикально. Это было сделано специально, чтобы не нарушить концепцию формы амстердамского клуба, где красный блок по вертикали опоясывали два белых.

Сотрудничество «Аякса» и ABN AMRO длилось 17 лет, и вместило в себя все возможные для нидерландского клуба победы, начиная от национальных триумфов и до победы в Лиге чемпионов в 1995-м. За это время в Амстердаме выросла плеяда потрясающе талантливых исполнителей, которые «расползлись» по топ-клубам Европы, прославляя академию родного клуба, который долгое время ассоциировался у заграничных фанатов именно с надписью ABN AMRO на футболках.

«Интер» и Pirelli

В начале марта нынешнего года миланский «Интер» и итальянский производитель автомобильных шин Pirelli объявили, что в сезоне-2021/22 на футболках «нерадзурри» не будет красоваться привычная эмблема спонсора. Сотрудничество «Интера» и Pirelli было неразрывным с 1995 года, то есть более четверти века, что для современного крайне динамичного футбольного мира выглядит просто невообразимо!

«Интер» за время спонсорского сотрудничества с Pirelli успел выиграть 16 различных трофеев, а в рядах команды играли такие мастера как Роналдо, Хавьер Дзанетти, Самюэль Это’о, Златан Ибрагимович и много других. Очевидно, что расставание «Интера» и Pirelli станет не самым приятным «подарком» для поклонников «нерадзурри» со стажем, которые в какой-то степени даже гордились такой привязанностью спонсора к их клубу, и умением последнего сохранять взаимовыгодные отношения с успешной итальянской компанией. Что правда, как пообещали боссы «Интера», сотрудничество клуба с Pirelli будет продолжено, но в других областях, не включая брендирование футболок.

ПСВ и Phillips

Нидерландский ПСВ и концерн Phillips имеют уникальную совместную историю, как ребенок и мать. Футбольный клуб ПСВ появился на свет именно как команда сотрудников компании Phillips. Неудивительно, что в 1982 году первым спонсором на футболке эйндховенцев стал именно этот производитель бытовой электроники и других товаров.

Впрочем, в концовке сезона-2015/16 пришли достаточно неожиданные новости. Руководство Phillips решило отказаться от размещения своего логотипа на футболке ПСВ, положив, тем самым, конец истории 34-летнего сотрудничества в этой области. Что правда, полностью клуб и компания не прекратили взаимовыгодные контакты. Например, до настоящего времени ПСВ проводит домашние матчи на стадионе, носящем название «Филипс».

«Милан» и Opel

«Милан» также в памяти многих связан с определенным титульным спонсором, которым является немецкий производитель автомобилей Opel. Началось все в 1994 году, когда был подписан первый контракт, но впоследствии стороны, выражая удовлетворенность сотрудничеством, несколько раз его продлевали.

Всего «Милан» и Opel были неразлучны в течение 12 лет, когда эмблема немецкого концерна красовалась на футболках «россонери». За это время команда сумела выиграть четыре чемпионства в Италии, один Кубок страны и две Лиги чемпионов, а цвета клуба отстаивали такие легендарные личности, как Франко Барези, Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Кафу, Андреа Пирло, Кака, Кларенс Зеедорф, Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги и другие…

Текст: meta.ua/sport

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Штемберг, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 02.04.2021 13:56
    0
    Моя первая футболка это МЮ Шарп..
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 02.04.2021 13:33
    0
    Футбол в квадрате, 02.04.2021 13:09
    Мда, были времена... Даже немного поностальгировал)
    Що зробив?
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 02.04.2021 13:23
    +1
    еще в памяти футболки мюнхенской Баварии с лого OPEL
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 02.04.2021 13:09
    0
    Мда, были времена... Даже немного поностальгировал)
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 02.04.2021 13:23
    +1
    еще в памяти футболки мюнхенской Баварии с лого OPEL
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 02.04.2021 13:56
    0
    Моя первая футболка это МЮ Шарп..
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 02.04.2021 13:33
    0
    Футбол в квадрате, 02.04.2021 13:09
    Мда, были времена... Даже немного поностальгировал)
    Що зробив?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 02.04.2021 13:09
    0
    Мда, были времена... Даже немного поностальгировал)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности