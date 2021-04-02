Привет из прошлого, или Десять культовых компаний-спонсоров в мире футбола

Европейские клубы начали массово заключать спонсорские контракты с различными компаниями, помещая их рекламу на свои игровые футболки, в 80-90-х годах минувшего века. Первый случай официального размещения логотипа спонсора на футболке клуба в ведущих европейских чемпионатах был зафиксирован в 1973 году в немецкой Бундеслиге, но «на поток» эта практика оказалась поставлена чуть позже.

К началу девяностых годов практически не оставалось клубов, которые бы не пользовались шансом подлатать бюджет за счет спонсорских контрактов. Да, кто-то может возразить, что эстетическая привлекательность футболок от наличия на них дополнительной и абсолютно ненужной, с точки зрения футбольных правил, информации существенно пострадала, но в памяти многих наверняка свежи воспоминания о некоторых компаниях-спонсорах, которые длительное время буквально олицетворяли определенные клубы Европы.

Сегодня мы представим на суд читателя подборку из десяти культовых, с точки зрения автора, спонсоров в мире футбола, сотрудничество с которыми было важно для тех или иных клубов континента…

«Манчестер Юнайтед» и Sharp

Безусловно, лучшее воспоминание о времени сотрудничества «Юнайтед» с японской компанией по производству электроники Sharp – это финал Лиги чемпионов-1998/99, в котором команде Фергюсона удалось сотворить исторический камбэк против «Баварии» (2:1) в дополнительное время. В том сезоне «красные дьяволы» и вовсе оформили требл, принеся немало имиджевых дивидендов и своему щедрому спонсору.

Сотрудничество между «Манчестер Юнайтед» и Sharp началось в 1982 году с соглашения на 500 тысяч фунтов. В итоге оно продлилось 18 лет, и было завершено в 2000-м, после чего футболки манчестерского клуба были забрендированы британским оператором сотовой связи Vodafone.

«Фиорентина» и Nintendo

В «девяностых» итальянская Серия А была необычайно крутой, а «Фиорентина» достигала неплохих результатов и вообще высоко котировалась, имея в своих рядах культового бомбардира из Аргентины Габриэля Батистуту. В итоге это подтолкнуло японского разработчика компьютерных игр и игровых консолей Nintendo подписать спонсорский контракт именно с «фиалками». Тогда компания была очень озабочена тем, чтобы создать хорошую рекламу для своей консоли Nintendo 64, ставшей ответом на продукты конкурентов Sony PlayStation и Sega Saturn. Сама по себе консоль провалилась, однако игра Super Mario 64, выпущенная для нее, стала настоящим хитом времени.

Сотрудничество «Фиорентины» и Nintendo продлилось два сезона – с 1997 по 1999 годы. Затем спонсор ушел, вскоре клуб покинул и Батистута, а «фиалки», в конечном итоге, погрязли в долгах, и на несколько лет погрузились во мрак…

«Парма» и Parmalat

Еще одно известное по итальянской Серии А сотрудничество клуба и компании-спонсора. Корпорация Parmalat известна тем, что производит молочную продукцию и некоторые другие виды пищевых продуктов. Сотрудничество с «Пармой» у компании началось в 1991 году, и к какому-то моменту переросло в нечто большее, а именно: Parmalat выкупил 98% акций клуба, и помогал ему подписывать некоторых очень известных и ярких футболистов того времени. Благодаря этому «Парма», которая ранее «варилась» в Серии Б, вышла в элиту итальянского футбола, и даже сумела в 1997 году выиграть «серебро» чемпионата, а также дважды становилась обладателем Кубка УЕФА, и по разу – Суперкубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

К сожалению, из-за катастрофической работы топ-менеджмента, в 2003 году концерн Parmalat объявил о начале процедуры банкротства. В итоге сотрудничество с «Пармой» после 12 лет успешной работы пришлось прекратить, что напрямую сказалось на клубе, который достаточно быстро спикировал обратно в низшие дивизионы, и до сих пор лишь мечтает о возвращении на былые позиции…

«Реал» и Teka

Компания Teka Group, основанная в 1924 году в Германии, известна производством и реализацией продукции для кухонь и ванных комнат. В 1992 году контракт с этой корпорацией заключил мадридский «Реал», который на тот момент еще не успел начать эру «галактикос». Тогда за мадридцев еще не играли Бекхэм, Роналдо и Роналду, зато были другие культовые исполнители тех времен – Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Фернандо Морьентес, Стив Макманаман и даже под конец сотрудничества «бланкос» с немецким спонсором Луиш Фигу…

За восемь лет действия рекламного контракта «Реала» и компании Teka, мадридский клуб выиграл 15 различных трофеев, среди которых были победы как на национальном, так и на международном уровнях. «Бланкос» получали от спонсора по 4-5 миллионов долларов в год, что было достаточно пристойной суммой. Однако затем в Teka решили выйти из поддержки многих видов спорта, в том числе и футбола. Вернуться в «Реал», что правда, уже баскетбольный, боссов Teka побудила конкуренция с Beko, ставшим в 2014-м году спонсором «Барселоны».

«Арсенал» и JVC

В 1981 году первым спонсором, разместившим на футболках лондонского «Арсенала» свой логотип, стал японский производитель бытовой, аудио- и видеотехники, программного обеспечения и медиа-продукции JVC. На тот момент эта компания была одной из крупнейших в мире по производству видеомагнитофонов, музыкальных центров, телевизоров, видео- и аудиокассет. Вся указанная техника пользовалась бешенной популярностью, принося ошеломительные доходы корпорации, которая популяризировала себя как могла, в том числе и через сотрудничество с «Арсеналом».

Спонсорство «канониров» со стороны JVC продлилось 13 лет – до 1999-го, и вместило один из лучших периодов в истории лондонского клуба. После того, как стороны решили разойтись, новым титульным спонсором «Арсенала» стала SEGA Dreamcast.

«Ливерпуль» и Carlsberg

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg проявляла и проявляет серьезный интерес к спонсорской работе в английской Премьер-лиге, но наиболее успешным и длительным у нее вышло сотрудничество с «Ливерпулем». Первый контракт с «красными» представители Carlsberg подписали с реформированием элитарной лиги английского футбола в Премьер-лигу. После этого на протяжении 18 лет датский пивоваренный монстр спонсировал «Ливерпуль» в надежде, что вот-вот эту команду прорвет, и она сумеет стать чемпионом.

К сожалению, Carlsberg так и не увидел «Ливерпуль» чемпионом Англии в футболках, забрендированных своим логотипом. Датчане «сдались» в 2010 году, когда сотрудничество было завершено, однако все равно за это время фанаты «красных» могут вспомнить немало потрясающих моментов: чего стоят только кубковый требл 2001 года (Кубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок УЕФА), а также фантастический финал Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле, где «красные» вырвали победу у «Милана» в серии пенальти, проиграв первый тайм со счетом 0:3.

«Аякс» и ABN AMRO

Финансовый конгломерат ABN AMRO был образован в конце 1990 года в Амстердаме, а уже в следующем году стал титульным спонсором топовой футбольной команды, представляющей столицу Нидерландов, - «Аякса». Интересно, что на тот момент ABN AMRO стал первым и долгое время являлся единственным спонсором в мировом футболе, чье название на игровой амуниции футбольного клуба было нанесено не привычно горизонтально, а вычурно вертикально. Это было сделано специально, чтобы не нарушить концепцию формы амстердамского клуба, где красный блок по вертикали опоясывали два белых.

Сотрудничество «Аякса» и ABN AMRO длилось 17 лет, и вместило в себя все возможные для нидерландского клуба победы, начиная от национальных триумфов и до победы в Лиге чемпионов в 1995-м. За это время в Амстердаме выросла плеяда потрясающе талантливых исполнителей, которые «расползлись» по топ-клубам Европы, прославляя академию родного клуба, который долгое время ассоциировался у заграничных фанатов именно с надписью ABN AMRO на футболках.

«Интер» и Pirelli

В начале марта нынешнего года миланский «Интер» и итальянский производитель автомобильных шин Pirelli объявили, что в сезоне-2021/22 на футболках «нерадзурри» не будет красоваться привычная эмблема спонсора. Сотрудничество «Интера» и Pirelli было неразрывным с 1995 года, то есть более четверти века, что для современного крайне динамичного футбольного мира выглядит просто невообразимо!

«Интер» за время спонсорского сотрудничества с Pirelli успел выиграть 16 различных трофеев, а в рядах команды играли такие мастера как Роналдо, Хавьер Дзанетти, Самюэль Это’о, Златан Ибрагимович и много других. Очевидно, что расставание «Интера» и Pirelli станет не самым приятным «подарком» для поклонников «нерадзурри» со стажем, которые в какой-то степени даже гордились такой привязанностью спонсора к их клубу, и умением последнего сохранять взаимовыгодные отношения с успешной итальянской компанией. Что правда, как пообещали боссы «Интера», сотрудничество клуба с Pirelli будет продолжено, но в других областях, не включая брендирование футболок.

ПСВ и Phillips

Нидерландский ПСВ и концерн Phillips имеют уникальную совместную историю, как ребенок и мать. Футбольный клуб ПСВ появился на свет именно как команда сотрудников компании Phillips. Неудивительно, что в 1982 году первым спонсором на футболке эйндховенцев стал именно этот производитель бытовой электроники и других товаров.

Впрочем, в концовке сезона-2015/16 пришли достаточно неожиданные новости. Руководство Phillips решило отказаться от размещения своего логотипа на футболке ПСВ, положив, тем самым, конец истории 34-летнего сотрудничества в этой области. Что правда, полностью клуб и компания не прекратили взаимовыгодные контакты. Например, до настоящего времени ПСВ проводит домашние матчи на стадионе, носящем название «Филипс».

«Милан» и Opel

«Милан» также в памяти многих связан с определенным титульным спонсором, которым является немецкий производитель автомобилей Opel. Началось все в 1994 году, когда был подписан первый контракт, но впоследствии стороны, выражая удовлетворенность сотрудничеством, несколько раз его продлевали.

Всего «Милан» и Opel были неразлучны в течение 12 лет, когда эмблема немецкого концерна красовалась на футболках «россонери». За это время команда сумела выиграть четыре чемпионства в Италии, один Кубок страны и две Лиги чемпионов, а цвета клуба отстаивали такие легендарные личности, как Франко Барези, Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Кафу, Андреа Пирло, Кака, Кларенс Зеедорф, Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги и другие…

Текст: meta.ua/sport