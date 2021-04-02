Элина СВИТОЛИНА: «Неплохая неделя тенниса в Майами»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее на турнире в Майами.

«Неплохая неделя тенниса в Майами. Спасибо всем за вашу поддержку и приятные сообщения», – написала теннисистка в инстаграме.

Напомним, Элина дошла до полуфинала, установив личный рекорд на соревнованиях.