Элина СВИТОЛИНА: «Неплохая неделя тенниса в Майами»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее на турнире в Майами.
«Неплохая неделя тенниса в Майами. Спасибо всем за вашу поддержку и приятные сообщения», – написала теннисистка в инстаграме.
Напомним, Элина дошла до полуфинала, установив личный рекорд на соревнованиях.
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Источник — Instagram
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В фіналі я за Еш.
В фіналі я за Еш.
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