Элина СВИТОЛИНА: «Неплохая неделя тенниса в Майами»

Украинская теннисистка поблагодарила болельщиков за поддержку

  • 02.04.2021 13:10
  • 447 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Неплохая неделя тенниса в Майами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее на турнире в Майами.

«Неплохая неделя тенниса в Майами. Спасибо всем за вашу поддержку и приятные сообщения», – написала теннисистка в инстаграме.

Напомним, Элина дошла до полуфинала, установив личный рекорд на соревнованиях.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 02.04.2021 13:43
    +1
    Дякую, Еліно, що було за кого вболівати практично до кінця турніру!
    В фіналі я за Еш.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 13:43
    +1
    Дякую, Еліно, що було за кого вболівати практично до кінця турніру!
    В фіналі я за Еш.
    Ссылка
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