Александрия U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 апреля, состоится матч 20-го тура Чемпионата Украины U-19, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо».
Хозяева примут юношескую команду киевского «Динамо» на поле КСК «Ника». Начало запланировано на 11:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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