Алексей ДОВГИЙ: «С Днепром-1 нам будет сложнее, чем  с Шахтером»

Хавбек «Львова» – о предстоящем матче

  • 02.04.2021 11:43
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Алексей ДОВГИЙ: «С Днепром-1 нам будет сложнее, чем  с Шахтером»
© ПФК Львов

31-летний полузащитник «Львова» Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча 20-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Да, нам удалось сделать сенсацию, но никакой эйфории нет. В первую очередь, нам нужно набирать очки. «Днепр-1» - это очень сильная команда. Мне кажется, они провели очень хорошие сборы, тренер поставил им игру. Думаю, с «Днепром-1» нам будет сложнее, чем  с «Шахтером». «Горняки» дают играть, если есть против них чуточку везения, можно зацепиться за очки. «Днепр-1» после нового года очень хорошо смотрится», - сказал Довгий.

Матч «Днепр-1» – «Львов» состоится сегодня, 2 апреля. Начало в 19:00. В предыдущем матче «Львов» сенсационно обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 3:2.

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Источник — Футбол 1/2/3

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