Андрей ПОЛУНИН: «Потом нам этих потерянных очков может не хватить»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко с Казахстаном (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Хотелось бы, чтобы наши лидеры, которые играют в европейских клубах, все-таки решали исход матчей. Потому что сейчас потеряли очки и потом нам их может не хватить. Нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их. Самое главное - доводить матчи до победного конца», - написал Полунин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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