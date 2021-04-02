Андрей ПОЛУНИН: «Потом нам этих потерянных очков может не хватить»

Специалист – о ничьей сборной Украины с Казахстаном

  • 02.04.2021 10:50
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Андрей ПОЛУНИН: «Потом нам этих потерянных очков может не хватить»
© Фото Владимира Раснера

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко с Казахстаном (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Хотелось бы, чтобы наши лидеры, которые играют в европейских клубах, все-таки решали исход матчей. Потому что сейчас потеряли очки и потом нам их может не хватить. Нужно научиться не только создавать моменты, но и реализовывать их. Самое главное - доводить матчи до победного конца», - написал Полунин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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