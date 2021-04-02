Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Многие критикуют Шевченко. Но я его поддерживаю»

Специалист считает, что у сборной Украины был план на игру для каждого соперника

  • 02.04.2021 03:31
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  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Многие критикуют Шевченко. Но я его поддерживаю»
© УАФ. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о тактических экспериментах главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022.

«В трех матчах Андрей Шевченко и его помощники использовали разные схемы. Многие за это критиковали тренера. Но я, как специалист, его поддерживаю. Для каждого соперника был свой план на игру с учетом нюансов. Приходилось выбирать тактику, исходя из своих возможностей и возможностей соперника. Безусловно, тренеры не брали информацию с потолка, оценивали состояние игроков, которые, уверен, были в хороших физических кондициях. Наша команда нанесла порядка 30 ударов по воротам. Это мало? Нет, конечно. Подвела реализация. Один только Мораес мог забить несколько голов. Были моменты у Кривцова, Зинченко, Зубков выходил один на один. Мы создали много моментов (в матче с Казахстаном, который завершился ничьей 1:1 — прим. ред.) и могли закрыть игру еще в первом тайме», — считает Грозный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    turovamonna
    online
      turovamonna, 02.04.2021 04:20
    0
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    turovamonna
    online
      turovamonna, 02.04.2021 04:20
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------ http://lingen.ru/ed970
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