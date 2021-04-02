Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Многие критикуют Шевченко. Но я его поддерживаю»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о тактических экспериментах главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022.

«В трех матчах Андрей Шевченко и его помощники использовали разные схемы. Многие за это критиковали тренера. Но я, как специалист, его поддерживаю. Для каждого соперника был свой план на игру с учетом нюансов. Приходилось выбирать тактику, исходя из своих возможностей и возможностей соперника. Безусловно, тренеры не брали информацию с потолка, оценивали состояние игроков, которые, уверен, были в хороших физических кондициях. Наша команда нанесла порядка 30 ударов по воротам. Это мало? Нет, конечно. Подвела реализация. Один только Мораес мог забить несколько голов. Были моменты у Кривцова, Зинченко, Зубков выходил один на один. Мы создали много моментов (в матче с Казахстаном, который завершился ничьей 1:1 — прим. ред.) и могли закрыть игру еще в первом тайме», — считает Грозный.