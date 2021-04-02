Челси лидирует в гонке за Агуэро

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который будущим летом станет свободным агентом, хочет продолжить карьеру в Англии.

Поэтому ближе всего к подписанию футболиста находится лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Барселона» и ПСЖ.

Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость Агуэро составляет €25 миллионов.