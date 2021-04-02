Йожеф САБО: «Мастерства не хватило. А его в магазине не купишь»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о ничьей украинской национальной команды с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

— Пропущенный мяч — следствие усталости сборников в третьем матче за неделю?

— Не знаю, почему Караваев так позволил себе отвернуться от мяча, когда Мужиков забивал гол. У него было время заблокировать этот удар, а он отвернулся, хотя можно было прямо пойти на соперника. Такие мелочи приводят в итоге к пропущенным голам и влияют на результат.

— Мог ли рефери назначить пенальти в ворота казахов во втором тайме?

— Пару раз поводы для этого были. Особенно момент с Довбиком, но судья посчитал, что он сам «нырял». Плохо, что в матчах отбора нет системы VAR. Но пенальти еще надо забить. Да и вообще, без пенальти надо было решать судьбу этого матча в свою пользу намного раньше. Дело не в судействе. Должны были забивать с игры, но мастерства не хватило, а его в магазине не купишь.