ВИДЕО. Без шансов. Свитолина проиграла первой ракетке мира

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела выйти в финал турнира WTA 1000 в Майами.
В полуфинале соревнований Свитолина в двух сетах проиграла первой ракетке мира, 24-летней австралийской спортсменке Эшли Барти — 3:6, 3:6.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — YouTube
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