Андрей ПЯТОВ: «Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас»

Вратарь сборной Украины попросил болельщиков поддержать команду

  • 02.04.2021 01:28
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Андрей ПЯТОВ: «Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов призвал болельщиков «сине-желтых» верить в свою команду.

«Выход под флагом родной страны — всегда большая честь для спортсмена.

Это особенные ощущения, еще со времен, когда я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношескую сборную).

Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас», — написал Пятов.

В активе Пятова 96 матчей за украинскую национальную команду.

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Источник — Instagram

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