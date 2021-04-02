Андрей ПЯТОВ: «Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас»

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов призвал болельщиков «сине-желтых» верить в свою команду.
«Выход под флагом родной страны — всегда большая честь для спортсмена.
Это особенные ощущения, еще со времен, когда я первый раз вышел играть за сборную Украины (а было это еще в 1999 году за юношескую сборную).
Команда еще поборется! Победы впереди. Верьте в нас», — написал Пятов.
В активе Пятова 96 матчей за украинскую национальную команду.
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