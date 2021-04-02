Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Казахстан выжал максимум из минимума»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал, почему сборной Казахстана удалось сенсационно сыграть вничью с Украиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Как я и говорил накануне, сборная Казахстана — команда с дисциплиной и характером. Хотя у казахов тоже были проблемы с составом, не играли Зайнутдинов, Исламхам, Шомко, Щеткин. У них тоже произошли изменения. Знаю этих ребят и знаю сборную, потому что работал в Казахстане. Казахи всегда относятся к матчам за сборную патриотично, играют до последних минут, дисциплинированно. Они из минимума выжали максимум, сделали больше, чем от них ожидали. В играх с топ-сборными украинцы выжимали максимум, когда из одного удара забили гол Франции, выиграли у Португалии, когда создали меньше моментов, и забили из полумомента Испании. Теперь же казахи в Киеве выжали максимум из минимума», — считает Грозный.