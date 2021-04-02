Казахстан, держи четыре. Украина побила свой рекорд по ожидаемым голам

Сборная Украины побила свой рекорд по ожидаемым голам в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана (1:1).

За каденцию Андрея Шевченко украинцы в этом матче набрали рекордный показатель по ожидаемым голам xG = 4.16 (по данным WyScout). Предыдущий рекорд был равен 2,87 гола за игру, в поединке отбора к ЧМ-2018 против Турции в Харькове (2:0).

Кроме того, украинцы нанесли рекордное количество ударов по воротам соперника – 26 ударов. Ранее при Шевченко команда имела рекорд в 25 ударов по воротам, в матче Лиги наций 2018 против Чехии (1:0).