Тренер Северной Македонии: «Обыграли Германию - будто выиграли Евро»

Северная Македония сенсационно обыграла Германию в матче отбора ЧМ-2022, а наставник Игор Ангеловски сравнил этот результат с победой на Евро.
«Что я могу сказать? Слов нет, одни эмоции. Мы сделали народ Северной Македонии счастливым. Обыграть Германию для нас - это как выиграть Евро-2020».
«Лидер нашей команды - Горан Пандев. Он, как и вся команда, бился словно лев. Горжусь ребятами», - сказал Ангеловски.
Ранее Северная Македония неожиданно вышла на Евро-2020, где будет соперником сборной Украины.
Источник — AS
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