Тренер Северной Македонии: «Обыграли Германию - будто выиграли Евро»

Команда является соперником сборной Украины на Евро

  • 01.04.2021 23:10
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Тренер Северной Македонии: «Обыграли Германию - будто выиграли Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Северная Македония сенсационно обыграла Германию в матче отбора ЧМ-2022, а наставник Игор Ангеловски сравнил этот результат с победой на Евро.

«Что я могу сказать? Слов нет, одни эмоции. Мы сделали народ Северной Македонии счастливым. Обыграть Германию для нас - это как выиграть Евро-2020».

«Лидер нашей команды - Горан Пандев. Он, как и вся команда, бился словно лев. Горжусь ребятами», - сказал Ангеловски.

Ранее Северная Македония неожиданно вышла на Евро-2020, где будет соперником сборной Украины.

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Источник — AS

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