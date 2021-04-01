Тренер Северной Македонии: «Обыграли Германию - будто выиграли Евро»

Северная Македония сенсационно обыграла Германию в матче отбора ЧМ-2022, а наставник Игор Ангеловски сравнил этот результат с победой на Евро.

«Что я могу сказать? Слов нет, одни эмоции. Мы сделали народ Северной Македонии счастливым. Обыграть Германию для нас - это как выиграть Евро-2020».

«Лидер нашей команды - Горан Пандев. Он, как и вся команда, бился словно лев. Горжусь ребятами», - сказал Ангеловски.

Ранее Северная Македония неожиданно вышла на Евро-2020, где будет соперником сборной Украины.