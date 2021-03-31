Германия дома сенсационно проиграла Северной Македонии. В лидерах - Армения

В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

  • 31.03.2021 23:41
  • 655 просмотров
  • 3 комментария
Германия дома сенсационно проиграла Северной Македонии. В лидерах - Армения
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

Германия дома сенсационно проиграла Северной Македонии. В лидерах группы - Армения.

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур, 31 марта

Германия - Северная Македония - 1:2

Лихтенштейн - Исландия - 1:4

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 31.03.2021 23:49
    0
    ЗРАДА
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.03.2021 23:47
    +1
    Гучна сенсація. Це німці такі слабкі чи македонці сильні?
    Ссылка
    Алексей Хмиль
      Алексей Хмиль, 31.03.2021 23:45
    +4
    Наші леви як німців побачать, вже обсцікаються! Не показуйте їм цей результат \
    Ссылка
    Алексей Хмиль
      Алексей Хмиль, 31.03.2021 23:45
    +4
    Наші леви як німців побачать, вже обсцікаються! Не показуйте їм цей результат \
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 31.03.2021 23:47
    +1
    Гучна сенсація. Це німці такі слабкі чи македонці сильні?
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 31.03.2021 23:49
    0
    ЗРАДА
    Ссылка
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