Германия дома сенсационно проиграла Северной Македонии. В лидерах - Армения

В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022
Германия дома сенсационно проиграла Северной Македонии. В лидерах группы - Армения.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 31 марта
Германия - Северная Македония - 1:2
Лихтенштейн - Исландия - 1:4
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Источник — Sport.ua
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