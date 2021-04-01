Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021, FT

ВИДЕО. Сухой лист. В квалификации ЧМ-2022 забит гол ударом с углового

Игрок сборной Лихтенштейна Яник Фрик забил в ворота команды Исландии

  • 01.04.2021 21:00
  • 4867 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сухой лист. В квалификации ЧМ-2022 забит гол ударом с углового
© Getty Images/Global Images Ukraine. Яник Фрик

Отличный гол забил игрок сборной Лихтенштейна в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против команды Исландии (1:4).

Нападающий Яник Фрик исполнил «сухой лист» на 79-й минуте. 22-летний игрок точным ударом отправил мяч за спину вратарю.

ВИДЕО. Сухой лист. В квалификации ЧМ-2022 забит гол ударом с углового [на 07:35]

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 01.04.2021 21:53
    0
    крутой мяч...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 01.04.2021 21:45
    +1
    Сухой, сухой как лист... Красава!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.04.2021 21:45
    +1
    Сухой, сухой как лист... Красава!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 01.04.2021 21:53
    0
    крутой мяч...
    Ссылка
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