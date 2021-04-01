Отличный гол забил игрок сборной Лихтенштейна в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 против команды Исландии (1:4).
Нападающий Яник Фрик исполнил «сухой лист» на 79-й минуте. 22-летний игрок точным ударом отправил мяч за спину вратарю.
ВИДЕО. Сухой лист. В квалификации ЧМ-2022 забит гол ударом с углового [на 07:35]
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Источник — Sport.ua
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