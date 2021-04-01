УЕФА согласен с Шевченко. Готовы расширить заявку сборных на Евро

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко согласился со своим коллегой Роберто Манчини, который призвал УЕФА расширить финальную заявку на Евро-2020.
Каждая сборная может заявить на чемпионат Европы 23 игрока, однако из-за коронавируса и напряженного сезона тренеры хотели бы иметь больший выбор.
Сообщается, что УЕФА рассмотрел этот вопрос.
Решение пока не принято, но ожидается, что заявка будет увеличена. Подробности должны появиться до конца апреля.
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Источник — BBC
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