УЕФА согласен с Шевченко. Готовы расширить заявку сборных на Евро

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко согласился со своим коллегой Роберто Манчини, который призвал УЕФА расширить финальную заявку на Евро-2020.

Каждая сборная может заявить на чемпионат Европы 23 игрока, однако из-за коронавируса и напряженного сезона тренеры хотели бы иметь больший выбор.

Сообщается, что УЕФА рассмотрел этот вопрос.

Решение пока не принято, но ожидается, что заявка будет увеличена. Подробности должны появиться до конца апреля.