УЕФА согласен с Шевченко. Готовы расширить заявку сборных на Евро

Тренеры хотят иметь больший выбор

  • 01.04.2021 20:27
  • 2293 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА согласен с Шевченко. Готовы расширить заявку сборных на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко согласился со своим коллегой Роберто Манчини, который призвал УЕФА расширить финальную заявку на Евро-2020.

Каждая сборная может заявить на чемпионат Европы 23 игрока, однако из-за коронавируса и напряженного сезона тренеры хотели бы иметь больший выбор.

Сообщается, что УЕФА рассмотрел этот вопрос.

Решение пока не принято, но ожидается, что заявка будет увеличена. Подробности должны появиться до конца апреля.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    source02
    online
      source02, 01.04.2021 20:35
    +1
    давно пора, и замен побольше, как показывает практика, не то чтобы нынешнее поколение слабее, не то чтобы уровень футбола повыше, чем те же 20 лет назад, но мысль явно здравая
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 20:35
    +2
    І правильно, бо нам потрібно не 5 а 7 воротарів
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 20:35
    +2
    І правильно, бо нам потрібно не 5 а 7 воротарів
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 01.04.2021 20:35
    +1
    давно пора, и замен побольше, как показывает практика, не то чтобы нынешнее поколение слабее, не то чтобы уровень футбола повыше, чем те же 20 лет назад, но мысль явно здравая
    Ссылка
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