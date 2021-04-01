Малиновский пока не думает о новом контракте с Аталантой

Игрок всем доволен в Италии

  • 01.04.2021 19:28
  • 334 просмотра
  • 1 комментарий
Малиновский пока не думает о новом контракте с Аталантой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Серебренников, агент хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, рассказал, что о продлении соглашения с клубом сейчас разговоров нет.

«По поводу Руслана всегда много слухов. Если клубу придет выгодное предложение, то его, конечно, рассмотрят. Но мы говорим о футболисте, который хорошо себя показывает в Бергамо».

«И у него контракт до середины 2024 года. Пока нет смысла говорить о его продлении, еще достаточно много времени до завершения договора», - сказал Серебренников в интервью minutidirecupero.it.

Малиновский в нынешнем сезоне провел 32 матча и забил 4 гола.

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(1 голос)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 01.04.2021 19:39
    0
    Тут и обсуждать пока нечего.)
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 01.04.2021 19:39
    0
    Тут и обсуждать пока нечего.)
    Ссылка
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