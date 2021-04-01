Малиновский пока не думает о новом контракте с Аталантой

Сергей Серебренников, агент хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, рассказал, что о продлении соглашения с клубом сейчас разговоров нет.

«По поводу Руслана всегда много слухов. Если клубу придет выгодное предложение, то его, конечно, рассмотрят. Но мы говорим о футболисте, который хорошо себя показывает в Бергамо».

«И у него контракт до середины 2024 года. Пока нет смысла говорить о его продлении, еще достаточно много времени до завершения договора», - сказал Серебренников в интервью minutidirecupero.it.

Малиновский в нынешнем сезоне провел 32 матча и забил 4 гола.