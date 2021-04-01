Илья МАРЧЕНКО: «Мужской теннис приносит больше денег, чем женский»

Украинский теннисист Илья Марченко заявил, что не считает справедливым равное распределение призовых во время совместных турниров у мужчин и женщин:

«Объясню свою точку зрения, никаких там мыслей, что женщины хуже мужчин, у меня нет. Просто изначально это бизнес. Мужской теннис приносит больше спонсоров, приносит больше денег, чем женский.

Они настаивают на равных призовых, но могут это требовать только на совместных турнирах. На своих у них не получается собрать те же самые деньги. Грубо говоря, мужской теннис приносит спонсоров, деньги в эти турниры, а делят потом пополам. Это основное противоречие, которое я вижу».