Бешикташ готов продлить контракт с экс-динамовцем Видой, но с условием

Руководство «Бешикташа» готово предложить новый контракт центральному защитнику Домагою Виде, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

Стамбульский клуб не прочь подписать новый 3-летний контракт с Видой, если тот пойдет на уменьшение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро за сезон.

Текущее трудовое соглашение Виды с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее в турецких СМИ писали, почему переход Виды на правах свободного агента из «Динамо обошелся «Бешикташу» более чем в 20 миллионов евро.