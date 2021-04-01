Бешикташ готов продлить контракт с экс-динамовцем Видой, но с условием

Хорвату придется согласится на уменьшение заработной платы

  • 01.04.2021 18:14
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Бешикташ готов продлить контракт с экс-динамовцем Видой, но с условием
© Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Руководство «Бешикташа» готово предложить новый контракт центральному защитнику Домагою Виде, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

Стамбульский клуб не прочь подписать новый 3-летний контракт с Видой, если тот пойдет на уменьшение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро за сезон.

Текущее трудовое соглашение Виды с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее в турецких СМИ писали, почему переход Виды на правах свободного агента из «Динамо обошелся «Бешикташу» более чем в 20 миллионов евро.

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Источник — Fotomac

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