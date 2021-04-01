ОФИЦИАЛЬНО. Матч Александрия – Динамо пройдет со зрителями

В воскресенье, 4 апреля «Александрия» в 20-м туре УПЛ дома примет «Динамо». Матч начнется в 19:30.

Ранее уже сообщалось о том, что матч может пройти со зрителями на трибунах. Сегодня «Александрия» официально подтвердила эту информацию, анонсировав старт продажи билетов на матч.

Поединок пройдет в городе Александрия Кировоградской области, которая сейчас находится в оранжевой зоне.