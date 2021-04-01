ОФИЦИАЛЬНО. Матч Александрия – Динамо пройдет со зрителями

Поединок состоится 4 апреля

  • 01.04.2021 17:44
  • 579 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Александрия – Динамо пройдет со зрителями
© Football.ua

В воскресенье, 4 апреля «Александрия» в 20-м туре УПЛ дома примет «Динамо». Матч начнется в 19:30.

Ранее уже сообщалось о том, что матч может пройти со зрителями на трибунах. Сегодня «Александрия» официально подтвердила эту информацию, анонсировав старт продажи билетов на матч.

Поединок пройдет в городе Александрия Кировоградской области, которая сейчас находится в оранжевой зоне.

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Источник — ФК Александрия

(2 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.04.2021 18:04
    0
    просто жесть. Вся страна в красной зоне
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 01.04.2021 17:47
    +1
    Непотрібний ризмк.Витримали би вже до кінця сезону всі команди без вболівальників.
    Ссылка
    mallorkin
      mallorkin, 01.04.2021 17:46
    +1
    Маразм крепчает..
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 01.04.2021 17:47
    +1
    Непотрібний ризмк.Витримали би вже до кінця сезону всі команди без вболівальників.
    Ссылка
    mallorkin
      mallorkin, 01.04.2021 17:46
    +1
    Маразм крепчает..
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.04.2021 18:04
    0
    просто жесть. Вся страна в красной зоне
    Ссылка
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